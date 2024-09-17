17 Сентября 2024
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Спорт В России
Фото: Накануне.RU

Дзюба захотел сыграть пьяным за сборную России

Футболист Артем Дзюба неожиданным образом выразил свою любовь к сборной России по этому виду спорта, отвечая на вопрос, верит ли в то, что когда-нибудь еще сыграет за национальную сборную.
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"Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи – вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе", - сказал Дзюба в интервью "Известиям".

Ранее спортсмен после трех месяцев без команды решился подписать контракт до конца сезона с тольяттинским "Акроном". Теперь он будет помогать новичку премьер-лиги сохранить место в элите российского футбола.

Теги: Артем Дзюба, сбрная России по футболу, игрок


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