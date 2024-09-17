СМИ: Пашаева подозревают в мошенничестве на 45 миллионов рублей

Экс-адвокат Эльман Пашаев подозревается в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

"Предварительно, Пашаев получил 18,5 миллионов рублей, а также 300 тысяч долларов США", - сказал источник.

Напомним, Пашаев был задержан в Москве, решается вопрос об аресте.

По версии СКР, Пашаев в феврале встретился в Москве с бизнесменом Алексеем Блиновским. Адвокат убедил его, что за деньги может освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Мужчины договорились, и Пашаев получил от Блиновского крупную сумму денег.