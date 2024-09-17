Госдеп отказался комментировать итоги обсуждения о разрешении ВСУ бить вглубь России

Госдепартамент отказался делать какие-либо заявления по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"У меня нет никаких заявлений по изменению нашей политики в этом вопросе", - сказал официальный представитель ведомства Мэттью Миллер. Так он ответил на вопрос, были ли согласованы какие-либо изменения в отношении использования Украиной поставленного Западом оружия, пишет "Коммерсантъ".

Переговоры Байдена и Стармера прошли 13 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что на этой встрече лидеры стран обсудят снятие ограничений для Украины по ударам дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.

Западные СМИ отмечали, что президент США Джо Байден не будет разрешать Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории, пока Владимир Зеленский не представит ему свой "победный план".

Ранее Зеленский заявил, что Запад должен разрешить украинскому режиму наносить удары по российскому тылу, а также предоставить для этого ракеты, причем такие, чтобы переломить военный конфликт в пользу Киева. Он отметил, что просил об этом США и Британию. Ему нужно разрешение на удары вглубь России.