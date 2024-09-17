Участник СВО Загайнов поступил на стажировку в полпредство УрФО

Участник программы "Время героев" для участников СВО Александр Загайнов приступил к стажировке в полпредстве УрФО. Его наставником стал лично полномочный представитель президента в УрФО и врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.

"До конца сентября Александр Загайнов будет погружаться в деятельность полпредства, изучит специфику всех шести регионов Уральского федерального округа. Кроме того, запланированы встречи с федеральными органами власти, а также силовыми структурами, которые представлены в округе", - отметил заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов.

Перед этим Александр Загайнов прошел четырехнедельную стажировку в администрации Екатеринбурга и правительстве Среднего Урала. Там он ознакомился с особенностями работы органов местной власти.

Напомним, что подполковник, командир войсковой части Александр Загайнов награжден орденом Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.