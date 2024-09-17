Пропавший в Приамурье вертолет найден, летевшие в нем люди погибли

В Амурской области найден пропавший ранее вертолет Robinson. Летевшие в нем трое людей (пилот и два пассажира) погибли.

Борт найден в 100 км от города Зея. Вертолет разрушен. Найдены также тела трех человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна". Причины крушения предстоит выяснить, сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте СКР.

По версии telegram-канала "112", погибли директор золотодобывающей компании, его помощник и перевозивший их пилот. Канал приводит возможные имена погибших – пилот Юрий Барабаш, директор ООО "Хэргу" Микаел Арутюнян и сотрудник предприятия Шерам Товмасян.