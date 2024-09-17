Югра направит дополнительно 6,6 миллиардов на расселение аварийного жилья

Югра направит дополнительно 6,6 млрд руб. на реализацию региональной адресной программы по расселению из аварийного жилья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Руслан Кухарук.

Он проинформировал о внесении изменений в бюджет региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Речь идет о жилье, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 год.

"Договорились с главами муниципалитетов до конца этого года рассмотреть возможность контрактования и приобретения квартир в домах, которые уже введены в эксплуатацию или находятся в высокой степени готовности. Они будут использованы для расселения людей из аварийного жилья", - сообщил Кухарук.