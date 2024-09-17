ФСБ ликвидировала разведчика Украины на территории Свердловской области

В Свердловской области ликвидировали агента военной разведки Украины, который готовил подрыв автомобиля руководителя одного из местных оборонных предприятий. Об этом сообщает Telegram-канал антитеррористической комиссии региона.

Как сообщает ЦОС ФСБ, речь про гражданина РФ 1984 года рождения, являвшегося агентом Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации.

Установлено, что по заданию кураторов террорист изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), предназначавшееся для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области.

При задержании в момент закладки СВУ в тайник он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

На месте происшествия изъяты: пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из ГУР МОУ и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта.

При обысках по адресам проживания и в гараже преступника также изъяты инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности.