Сотрудник службы безопасности РМК одержал победу на турнире RCC Intro 33

Боец Максим Лылов одержал победу на турнире RCC Intro 33, прошедшем в минувшие выходные в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, сотрудник службы безопасности РМК показал яркий поединок против соперника из Барнаула.

Всего в Академии единоборств РМК состоялись 13 боев как начинающих спортсменов, так и опытных бойцов из России, Узбекистана, Киргизии и Бразилии. В этот день зрителей на турнире было особенно много, все билеты были проданы еще за несколько дней до турнира.

Большой поддержкой зрителей пользовался боец команды "Архангел Михаил" Максим Лылов. Выходец из ОМОНа, действующий сотрудник службы безопасности РМК, к турниру он имел в копилке 5 боев с двумя поражениями и был намерен реабилитироваться после последнего неудачного боя.

"Еще во время работы в ОМОНе из-за выступлений были небольшие послабления – могли пойти потренироваться подольше, иногда давали пару недель без службы. Сейчас на работе мне удается совмещать и развитие ММА карьеры, и тактическую подготовку, которой я активно занимаюсь как специалист по промышленному альпинизму, и работу. И я благодарен за такую возможность. Получается развиваться в тех направлениях, к которым лежит душа. Я вообще привык работать в группе. Это ты на бой выходишь один, но рядом с тобой секунданты. А до этого несколько месяцев сотни ребят помогают тебе в подготовке – это тренеры, одноклубники, спарринг-партнеры, массажист, врач. ММА – это не про эгоизм", - рассказал спортсмен.

Максиму Лылову и Николаю Нестерову из Барнаула предстоял трехраундовый бой в среднем весе (до 83,9 кг). Лылов в первом раунде был эффективен – после серии боковых провел тейкдаун и постарался выйти на удушающий, но Нестеров выкрутился. Второй раунд вновь начался жестко и после серии активных действий Лылова, на которые соперник не отвечал, рефери завершил поединок. Максим закрыл поражение и готов вернуться на победную серию.

В главном бою вечера легковес Ильяс Хамзин уступил Лукасу Жуниору. Бой продлился все три раунда и завершился победой бразильца единогласным решением судей.