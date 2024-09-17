17 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба RCC

Сотрудник службы безопасности РМК одержал победу на турнире RCC Intro 33

Боец Максим Лылов одержал победу на турнире RCC Intro 33, прошедшем в минувшие выходные в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, сотрудник службы безопасности РМК показал яркий поединок против соперника из Барнаула.

Всего в Академии единоборств РМК состоялись 13 боев как начинающих спортсменов, так и опытных бойцов из России, Узбекистана, Киргизии и Бразилии. В этот день зрителей на турнире было особенно много, все билеты были проданы еще за несколько дней до турнира.

Максим Лылов на турнире RCC Intro 33(2024)|Фото: пресс-служба RCC

Большой поддержкой зрителей пользовался боец команды "Архангел Михаил" Максим Лылов. Выходец из ОМОНа, действующий сотрудник службы безопасности РМК, к турниру он имел в копилке 5 боев с двумя поражениями и был намерен реабилитироваться после последнего неудачного боя.

Максим Лылов на турнире RCC Intro 33(2024)|Фото: пресс-служба RCC

"Еще во время работы в ОМОНе из-за выступлений были небольшие послабления – могли пойти потренироваться подольше, иногда давали пару недель без службы. Сейчас на работе мне удается совмещать и развитие ММА карьеры, и тактическую подготовку, которой я активно занимаюсь как специалист по промышленному альпинизму, и работу. И я благодарен за такую возможность. Получается развиваться в тех направлениях, к которым лежит душа. Я вообще привык работать в группе. Это ты на бой выходишь один, но рядом с тобой секунданты. А до этого несколько месяцев сотни ребят помогают тебе в подготовке – это тренеры, одноклубники, спарринг-партнеры, массажист, врач. ММА – это не про эгоизм", - рассказал спортсмен.

Максим Лылов на турнире RCC Intro 33(2024)|Фото: пресс-служба RCC

Максиму Лылову и Николаю Нестерову из Барнаула предстоял трехраундовый бой в среднем весе (до 83,9 кг). Лылов в первом раунде был эффективен – после серии боковых провел тейкдаун и постарался выйти на удушающий, но Нестеров выкрутился. Второй раунд вновь начался жестко и после серии активных действий Лылова, на которые соперник не отвечал, рефери завершил поединок. Максим закрыл поражение и готов вернуться на победную серию.

Максим Лылов одержал победу на турнире RCC Intro 33(2024)|Фото: пресс-служба RCC

В главном бою вечера легковес Ильяс Хамзин уступил Лукасу Жуниору. Бой продлился все три раунда и завершился победой бразильца единогласным решением судей.

Теги: RCC, боец, РМК, победа


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