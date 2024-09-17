В Перми возбудили уголовное дело после обрушения перекрытий в доме

В Перми по факту обрушения перекрытий в доме по ул. Клары Цеткин, 13 возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным СУ СК России по Пермскому краю, дело возбуждено по итогам доследственной проверки по статье "Халатность". Отметим, что жители дома ранее жаловались на его состояние.

Напомним, утром, 11 сентября 2024 года в жилом многоквартирном доме, расположенном в Свердловском районе города Перми, произошло обрушение перегородок между первым этажом и подвалом. Пострадавших и погибших нет. Из дома были эвакуированы 22 человека.