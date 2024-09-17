Новое спецоборудование передали астраханские власти военнослужащим

Радиостанции, системы видеонаблюдения и другую современную оргтехнику вице-губернатор Астраханской области Денис Афанасьев передал военнослужащим астраханского Центра боевого применения истребительной авиации по поручению губернатора Игоря Бабушкина.

Как известно, сегодня на военнослужащих военно-воздушных сил страны лежит большая ответственность – они защищают небо и выполняют сложнейшие задачи на фронтах СВО. Переданная астраханскими властями техника будет использована при выполнении этих задач.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.