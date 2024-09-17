Школьники жалуются на перегрузку, учителя - на зарплаты

Две трети школьников жалуются на большое количество домашней работы. Об этом заявила директор "Национального аккредитационного агентства в сфере образования" Наталья Алтыникова.

По ее словам, было проведено исследование, чтобы выяснить главные причины беспокойства учеников и учителей. Оказалось, что учеников больше всего беспокоит большое количество домашней работы, на это указали 66% школьников. Далее идут обилие контрольных работ (51%), устаревшее оснащение школы (42%), отсутствие интернета и доступа к электронным ресурсам (37%), плохое питание и неинтересные уроки (по 30%).

Сообщается о домашних заданиях, но это можно понять и в смысле общей перегруженности детей, которым после многочасового нахождения в школе приходится сидеть еще и за уроками, часто в электронном виде.

Учителей же больше всего беспокоит их маленькая зарплата, это упомянули 72%. Огромную бюрократическую нагрузку, которую никак не могут снизить, отметили 67%, слабую мотивацию к обучению у детей - 57%, перегруженность бессмысленными мероприятиями - 47%, недостаток молодых педагогов - 44%.

Недостаток учителей накануне признал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Школы и другие учебные заведения испытывают дефицит преподавателей математики и естественно-научных дисциплин. Сокращается и число выпускников, которые обладают глубокими знаниями в этих сферах. Снижается число профильных классов с углубленным изучением математики.