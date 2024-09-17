В Красноярском крае задержали девять человек после смерти пациентов от капельниц

В Красноярском крае девять человек задержали после смерти пациентов от капельниц. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По предварительным данным, задержанные оказывали незаконные услуги на дому лицам, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости, по выводу из абстинентного синдрома. Пациентам вводили капельным способом растворы, содержащие лекарственные препараты, сильнодействующие и психотропные вещества. В результате три человека скончались.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемых задержали Красноярске, Сосновоборске, Канске и Железногорске. В ходе обысков по местам их проживания изъяты медицинские препараты, документы, бланки рецептов на лекарства и денежные средства.

В августе в Казани 30-летний мужчина умер после капельницы от похмелья. Его супруга увидела в соцсетях рекламу капельниц с витаминами. Она решила, что это поможет ей избавиться от сильных отеков после родов. Муж согласился "прокапаться" для поднятия иммунитета и в итоге погиб.