Мигрантов, устроивших стрельбу в ТРЦ Екатеринбурга, отправили в колонию

Суд вынес приговор мигрантам, обвиняемым в стрельбе в ТРЦ в Екатеринбурге. Обоих иностранцев отправили в колонию.

Напомним, в ноябре 2023 года в ТРЦ "Гринвич" в столице Урала между двумя мигрантами произошел конфликт и они устроили перестрелку. В дальнейшем обоих задержали: ими оказались уроженцы Азербайджана Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.

Обоих на время следствия отправили под арест. В дальнейшем дело вернули в прокуратуру, хотя до этого его уже направили в суд.

На прошлой неделе в Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялись судебные прения. Гособвинитель просил назначить обвиняемым по 5 лет в колонии общего режима каждому. Также стрелков потребовали лишить права заниматься деятельностью, связанной с ношением и хранением оружия, на 3 года.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня суд признал обоих виновными по статье "Хулиганство с применением оружия группой лиц". Им назначено по 4 года колонии общего режима каждому, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с ношением и хранением оружия, сроком на 3 года.