В Екатеринбурге из-за ремонта путей будет изменена схема сразу пяти трамвайных маршрутов

Специалисты ЕМУП "Городской транспорт" закроют движение на трамвайном узле "Ферганская – Титова" и на перекрестке улиц Титова и Военной в Екатеринбурге. На участке с 28 по 30 сентября и с 6 по 7 октября будет вестись ремонт трамвайных путей, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с этим с 00.00 28 сентября до 05.00 30 сентября будет:

закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам №№ 1, 9, 14, 15, 17 − по улице Титова от улицы Юлиуса Фучика до конечных станций "Вторчермет", "Керамическая", "Лучистая улица" в обоих направлениях;

ограничено движение автотранспорта на перекрестке улиц Титова и Военной. Объезд будет организован по улицам Агрономическая – Сухоложская, Агрономическая – переулок Рижский.

С 00.00 6 октября до 05.00 7 октября движение трамваев будет закрыто для маршрутов № 1, 9, 14, 15, 17 − по улице Титова от улицы Юлиуса Фучика до конечных станций "Вторчермет", "Керамическая", "Лучистая улица" в обоих направлениях.

В обоих случаях маршруты трамваев будут перестроены:

маршрут № 1: Академика Парина – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Белореченская – Радищева – 8 Марта – Фучика – Ботаническая;

маршрут № 14: Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Космонавтов – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Фучика – Ботаническая;

маршрут № 15: 40 лет ВЛКСМ – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Ленина – Московская – Радищева – 8 Марта – Фучика – Ботаническая;

маршрут № 17: Ботаническая – Фучика – 8 Марта – Радищева – Московская – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Кушвинская;

трамвай № 9 курсировать по маршруту не будет.

Горожан просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут. С этим может помочь информационная карта, на которой отображены все актуальные данный по дорожным работам и перекрытиям.