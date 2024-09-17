По делу Беглова арестовано имущество на 49 миллионов

В Москве по уголовному делу о взятке, которую, возможно, получил бывший заместитель начальника Центрального таможенного управления генерал Александр Беглов, арестовано имущество военного на десятки миллионов рублей.

Арестованы две квартиры в Одинцовском районе Подмосковья общей стоимостью 28 млн руб., автомобиль Volkswagen Tiguan 2011 г. выпуска (стоит 700 тыс. руб.) и другое имущество на 49 млн руб. Об этом говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Беглов попал под "уголовку" в конце марта 2023 г.