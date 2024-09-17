17 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге выпустили футболки с цитатами Старика Б.У. Кашкина

В Екатеринбурге выпустили футболки с цитатами легенды уральского андеграунда Старика Б.У. Кашкина. Их создали в рамках паблик-арт-программы "ЧО", которая проводится по инициативе компании "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, изделия приурочили ко дню рождения народного дворника России, панк-рок-скомороха, которому 16 сентября исполнилось бы 86 лет. Деньги с продажи футболок потратят на материалы для восстановления росписи на Тропе Букашкина.

В ограниченной серии – три вида футболок с принтами по мотивам творчества Букашкина. Изображения для изделий взяты из раскраски, посвященной художнику, которое выпустило издательство TATLIN. Изначально она вышла в 2018 году, а этом сезоне была переиздана совместно с "ЧО" с дополнениями и исправлениями.

Футболки с цитатами легенды уральского андеграунда Старика Б.У. Кашкина(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

На футболках можно найти цитаты с "морально-шинковательных" досочек, которые создал Б.У. Кашкин, как особый жанр. Например, о важности коллективных усилий на пути к позитивным изменениям окружающей среды и мира.

Одна из масштабных задач этого сезона "ЧО" – "Перспектива слов" – сохранить наследие и продолжить дело Старика Б.У. Кашкина. Так, совместно с издательством TATLIN и Музеем Б.У. Кашкина "ЧО" проводят большую программу по сохранению и актуализации наследия художника. Команда фестиваля вместе с горожанами обновили пространство на улице Белинского, используя постеры, вдохновленные творчеством художника. А на Тропе Букашкина расписали серию гаражей по эскизам легенды уральского андеграунда в духе хэппенингов того времени. В акции приняли участие более 100 человек – и художники, и те, кто впервые в жизни рисовал на стене.

Футболка с цитатами легенды уральского андеграунда Старика Б.У. Кашкина(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Работа с наследием – неотъемлемая часть работы "ЧО" и "Атома" в целом. Букашкин является знаковой и, как нам кажется, порой недооцененной частью этого наследия. Мы уверены, что на этом не остановимся в работе с творчеством художника и его сообщества "Картинник", и, возможно, это уже будет отдельный регулярный проект или даже фестиваль", - поделился руководитель паблик-арт-программы, креативный и бренд-директор "Атома" Никита Харисов.

Накануне в честь дня рождения художника паблик-арт-программа "ЧО" организовала экскурсии по местам, связанным с жизнью и творчеством художника. Бесплатные прогулки под названием "По следам и росписям Букашкина" провела для горожан журналист, популяризатор истории Свердловского рок-клуба Светлана Толмачева. Их посетило около 50 участников.

Теги: Букашкин, футболки, цитаты, художник


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