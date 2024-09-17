Глава "ЕРСМ Сибири" при задержании пытался сбежать по крыше

Глава компании "ЕРСМ Сибири" Роман Безруков, в отношении которого возбуждено уголовное дело о хищении, пытался сбежать при задержании.

"Из квартиры по лестнице он вылез на крышу. Оттуда его пришлось снимать сотрудникам СОБР", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

О задержании Безрукова стало известно 16 сентября. По данным следствия, в период с мая 2021 года по март 2023 года он и иные неустановленные лица похитили почти 1 млрд рублей при строительстве центра управления связи Минобороны РФ. ГУМВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).