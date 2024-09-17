В Сургуте на выставке трофейной техники НАТО представят Abrams, подбитый югорчанином

Губернатор Югры Руслан Кухарук подтвердил, что в Сургуте проведут выставку трофейных образцов вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженных в ходе спецоперации, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего на экспозиции представят 14 единиц техники, в том числе подбитый американский танк "Abrams", который уничтожил югорчанин.

"Он был обезврежен беспилотником "Упырь", создание которого поддержано полномочным представителем Президента в УрФО Владимиром Якушевым и командованием Центрального военного округа. Управлял дроном военнослужащий из Нягани с позывным "Рассвет", - сообщил Руслан Кухарук.