Родители жалуются, что в школах не выдают учебники

От родителей массово поступают жалобы о том, что в школах не выдают учебники. Об этом заявила председатель общественного движения "Родители Москвы" Илона Менькова.

"В наши чаты валом посыпались сообщения и жалобы родителей на то, что не выдают учебники. Разные классы, разные предметы. Вместо этого предлагается пользоваться электронными учебниками, либо распечатывать самостоятельно, либо приобретать самостоятельно. Передаем привет Сергею Кравцову, нашему странному министру просвещения. Хотим узнать, что же все-таки с учебниками", - рассказала Менькова.

В движении призвали писать в прокуратуру, потому что это явное нарушение, так как школы обязаны обеспечить детей учебниками.

Рабочие тетради, если они предполагаются по программе, тоже должны быть предоставлены школой, подчеркнула лидер движения. Но если тетрадей нет, то, по ее мнению, они вообще не нужны, потому что проставлять буквы и галочки в трафаретах - это не на пользу, лучше писать в нормальной тетради. А на поборы вестись не нужно. Пусть этим обеспечивает школа, если там требуют, заключила она.

В прошлом году российские школы столкнулись с масштабным дефицитом учебников. О проблеме заговорили почти во всех регионах. На нее обратили внимание в Совете Федерации. Спикер Валентина Матвиенко возмутилась, на каком основании издательство "Просвещение" так резко повысило цены на учебники и почему у нас монополия на издание учебников.

Накануне была завершена прокурорская проверка в Чувашии, где в школе №41 Чебоксар родителям предложили покупать учебники самим. Директору учреждения объявлено предостережение и разъяснена предусмотренная законом ответственность. Однако, судя по сообщениям, проблема носит массовый характер.