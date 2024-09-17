ВС России не стал рассматривать жалобу мужа Пугачевой

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу на снятие статуса иностранного агента, поданную в конце июля мужем певицы Аллы Пугачевой и по совместительству юмористом Максимом Галкиным*.

"Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сообщили РИА Новости в суде.

Напомним, на фоне начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию и уехали в Израиль. Затем Пугачева вернулась (правда, ненадолго), а Галкин остался. В мае 2023 г. перебравшаяся за границу Пугачева вновь ненадолго возвращалась в Россию – приезжала проститься с умершим 2 мая модельером Валентином Юдашкиным. Вновь певица оказалась в России чуть позже, осенью 2023-го - 2 ноября Пугачева вернулась, пройдя через пункт пропуска в Псковской области. 5 ноября 2023 г. стало известно, что Пугачева покинула РФ. В список иноагентов Галкин попал 16 сентября 2022 г.

* признан иностранным агентом