Под налог на вклады за 2023 год подпадут доходы от 190 тысяч рублей

Под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тысяч рублей, сообщает газета "Известия"

Порог повысился из-за повышения ставки Центробанка России с 18 до 19%.

Необлагаемая база для плательщиков налога с процентов по вкладам рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца в отчетном году. При этом не исключено, что до конца года ставка ЦБ может снова повыситься.

Ранее сообщалось, что российские власти рассчитывают за три года получить 312 млрд рублей с налога на проценты по банковским депозитам граждан. Сборы коснутся 3% вкладов. Заплатить сбор, начисленный за 2023 год, россияне должны будут до 1 декабря 2024-го.