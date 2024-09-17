Полиция нашла подозреваемого в нападении на 12-летнюю школьницу под Екатеринбургом

У полиции появился подозреваемы в деле о нападении на 12-летнюю школьницу в селе Мостовское (Свердловская область). Им оказался 15-летний сосед девочки, который в тот вечер пошел вместе с ней провожать друзей.

Напомним, что ребенок пропал вечером воскресенья, после того как ушла провожать домой подругу. Девочку нашли без сознания ночью в 7 м. от тропинки недалеко от ее дома. Как передает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на родственников пострадавшей, у девочки была проломлена голова и сломана кисть. Также медики диагностировали переохлаждение, сейчас ребенок находится в реанимации ДГКБ №9 Екатеринбурга.

Родственница школьницы рассказала, что мотивы подозреваемого неизвестны. А вот мама мальчика отметила, что ее сын в тот день проводил друзей вместе с девочкой, а после вернулся домой. Пострадавшая, по его словам, отстала, так как решила по пути домой зайти в магазин, где купила газировку и чипсы. Девочку, по словам матери подозреваемого, действительно видели в магазине.

Подростка уже вызывали на допрос и для снятия отпечатков пальцев. Якобы их будут сверять с отпечатками на камне.

В пресс-службе СКР эту информацию пока не комментируют.