Екатеринбургский метрополитен испытывает дефицит кадров, несмотря на рост зарплат

Метрополитен Екатеринбурга испытывает нехватку кадров, несмотря на недавнее увеличение зарплат. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, сегодня предприятие нуждается в 25% рабочих должностей и специалистов. Оно предлагает пройти обучающие курсы на получение профессии машиниста электропоезда и другие рабочие специальности.

Между тем, с сентября 2024 года Екатеринбургский метрополитен увеличил размер заработной платы рабочим на 30%, а руководящему составу – на 20%. Средняя зарплата по предприятию теперь составляет 78 тысяч рублей против прежних 59 тысяч рублей. Так, с этого месяца машинист электропоезда будет получать 100 тысяч рублей. По словам директора метро Андрея Панаиотиди, поднять зарплаты позволило, в том числе, увеличение количества пассажиров.

По итогам восьми месяцев 2024 года предприятие вернулось к допандемийному числу пассажиров – 46-48 млн человек в год. Как добавили в мэрии, планируется, что в 2025 году Екатеринбургский метрополитен увеличит пассажиропоток до 49-50 млн человек.