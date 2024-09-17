Над двумя регионами России сбиты 16 беспилотников
Минобороны России сообщило о том, что над двумя регионами страны сбиты беспилотники.
15 аппаратов сбиты над Брянской областью и один – над Курской.
О разрушениях не сообщается.
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Минобороны России сообщило о том, что над двумя регионами страны сбиты беспилотники.
15 аппаратов сбиты над Брянской областью и один – над Курской.
О разрушениях не сообщается.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
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