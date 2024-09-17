17 Сентября 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Шахназаров: В России воспитали антироссийски настроенные поколения

Состояние образования в России настолько плачевно, что не устаешь поражаться тому, как мало знают и понимают молодые люди, а также их гражданской позиции. Об этом на радио "Вести ФМ" рассказал народный артист России, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" режиссер Карен Шахназаров.
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Он отмечает, что национальную культуру молодежь вообще не знает, а в понятие образования она не входит. Это является причиной многих проблем страны.

"Говорят, что за 30 лет на Украине воспитали поколение, настроенное антироссийски. Но точно так же за эти 30 лет воспитаны и наши поколения молодых людей. Ведь воспитание после 1991 года отменили. Была поставлена цель создать "человека мира", то есть человека западного мира. Это наложилось на жгучий антисоветизм, который и сейчас процветает. Но образование должно быть национальным. А ребенок очень доверчив, он это все воспринимает безусловно, так как у него еще нет критического взгляда. Мы говорим об Украине, но то же самое произошло и у нас. Система образования должны быть реформирована так, чтобы был сделан акцент на воспитании гражданина, который обладает знаниями национальной культуры. У нас в школах нет даже намека на преподавание того, что за народы живут в России! Мне приходилось своим детям объяснять, кто такие татары, буряты, тувинцы и т.д. Наши дети должны знать свой мир, но этот момент вообще отсутстует в системе образования", - рассказал Шахназаров.

Он добавляет, что нынешние выпускники школ чрезвычайно плохо знают историю, литературу. Если в советское время приходил молодой актер, то ты с ним говорил на одном языке. Достаточно было сослаться на известное произведение, например "Пиковую даму" Пушкина, - и человек уже все понимал. Сейчас же молодые люди ничего этого не знают, они живут в другом мире. Ссылки на то, что новое поколение другое, несостоятельны. Нельзя оправдать невежество и полное незнание своей культуры, подчеркивает режиссер.

В школах же детям забивают голову какой-то кашей, в то время как надо давать прежде всего основу - русских классиков: Пушкина, Гоголя, Чехова, Толстого, Достоевского. И преподавать их надо вдумчиво и много лет, а не формально. Если дети вырастут хотя бы только на этих писателях, то они потом прочтут и Диккенса, и Стендаля, и других мировых классиков. Сейчас же детям в школе не дают ничего, они ничего не знают, они просто потребляют то, что им подсовывают, подытожил Шахназаров.


Теги: карен шахназаров, культура, образование


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