WSJ: Преступник, покушавшийся на Трампа, хотел убить Путина и Ким Чен Ына

В Америке выяснилось, что подозреваемый в покушении на кандидата в президенты страны Дональда Трампа Райан Уэсли Рут выражал намерение убить лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Об этом пишет ТАСС, приводя данные газеты The Wall Street Journal (WSJ), побеседовавшей с американкой Челси Уолш, которая несколько раз встречалась с Рутом в Киеве в 2022 г. Женщина работает медсестрой. Она находилась на Украине полтора месяца. Ее всерьез встревожили угрозы применения насилия со стороны Рута.

Как заявила Уолш, американец говорил, что хотел бы убить Путина и Ким Чен Ына, а также упоминал Трампа и нынешнего президента США Джо Байдена. Угрожал ли Рут и им, она не помнит.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил второе покушение, случившееся примерно через два месяца после первого. На этот раз его пытались атаковать в гольф-клубе во Флориде. Власти расценивают случившееся именно как попытку покушения на политика. Сын политика Дональд Трамп – младший уточнил, что возле места ЧП нашли автомат АК-47.