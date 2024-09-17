ГТРК "Белгород": Военкор Коробов подвергся нападению, он жив

Директор гостелерадиокомпании (ГТРК) "Белгород" Надежда Власова опровергла сообщения о гибели журналиста Александра Коробова.

По словам Власовой, военкор находится в московской больнице.

"Лента.ру" пишет, что Коробова госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

Ранее Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что Александр Коробов якобы скончался после нападения.

Журналист работал на телеканалах "Россия 1" и "Звезда", снимал сюжеты в Донецкой и Луганской областях.

На прошлой неделе военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, получившего тяжелое ранение в Курской области, выписали из больницы. 7 августа он серьезно пострадал из-за попадания в его машину украинского FPV-дрона в Судже Курской области. Журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета. Он был эвакуирован в Москву в тяжелом состоянии.