В Екатеринбурге бывший осужденный напал на 9-летнюю девочку

В Екатеринбурге 54-летний мужчина ударил 9-летнюю девочку. Инцидент произошел в одном из магазинов сети "Магнит" и попал на камеры видеонаблюдения.

Судя по видео, опубликованном в местных Telegram-каналах, мужчина стоял на кассе самообслуживания. Сначала его действия были направлены в сторону сотрудника магазина, которого дебошир схватил за руку. Затем он обернулся на двух детей, которые стояли за ним, и с силой ударил девочку по голове. Ребенок быстро встал и оба убежали, мужчина погнался за ними.

Информацию об этом подтвердила и представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, нападавшим оказался ранее судимый, безработный 54-летний местный житель, который неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий моими коллегами из Екатеринбурга задержан и доставлен в территориальный отдел полиции подозреваемый в причинении побоев несовершеннолетней девочке. В настоящее время мужчина дает объяснение полицейским, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение", - добавила Волк.

По данным СМИ, ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом - сотрясение головного мозга.