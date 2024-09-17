Пашаеву грозит срок за мошенничество с Блиновским

В Москве задержан экс-адвокат Эльман Пашаев. Ему грозит срок за мошенничество.

По версии СКР, Пашаев в феврале встретился в Москве с Алексеем Блиновским. Адвокат убедил собеседника, что за деньги может освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Мужчины договорились, и Пашаев получил от Блиновского крупную сумму денег.

Пашаев задержан в Москве, решается вопрос об аресте.