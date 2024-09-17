В кафе Екатеринбурга сотрудник-мигрант угрожал клиенту ножом

Следственный комитет проверит информацию о противоправных действиях мигранта в Екатеринбурге.

Как сообщает информационный центр СК России, из СМИ и социальных сетей стало известно, что мигрант, работающий в одном из кафе столицы Урала, в ответ на просьбу посетителя отменить заказ, вернуть деньги и предоставить жалобную книгу стал угрожать клиенту ножом.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести проверку по ситуации. Также Бастрыкину будет представлен доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Напомним, ранее глава СКР поручил разобраться с незаконным хостелом для мигрантов в Екатеринбурге.