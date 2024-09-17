Минэк: В сентябре инфляция замедлится до 8,1%

Министерство экономики России ожидает в конце сентября замедления инфляции до 8,1% в годовом выражении с 9,05% в августе.

Об этом следует из базового прогноза социально-экономического развития ведомства на 2025–2027 гг. По данным министерства, замедление роста цен произойдет во всех категориях.

В документе говорится, что продукты питания в конце сентября вырастут на 8,1% год к году по сравнению с 9,72% в августе. Рост цен на непродовольственные товары замедлится до 5,4% с 6,09% в августе. Услуги подорожают на 10,6% год к году по сравнению с 11,73% в августе. Высокие темпы роста будут сохраняться как в сфере ЖКХ – 10,6% за счет индексации тарифов, проведенной в июле впервые за полтора года, так и в прочих услугах (11,7%).

При этом эксперты сомневаются, что эти ожидания сбудутся, сообщают "Ведомости".

Напомним, депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму проект закона, которым предлагается ввести государственное регулирование цен на основные продукты питания.