Зеленский заявил, что "план победы" Украины готов на 90%

Так называемый план победы, который украинский президент Владимир Зеленский намерен представить на встрече с главой США Джо Байденом, готов более чем на 90%.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. "Ни одной невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано, и в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире, кто ценит международное право", – отметил Зеленский. Президент добавил, что готовится представить план союзникам Украины уже на предстоящей неделе.

Ранее в Киеве рассказали, на чем основан "план победы" президента Украины по завершению конфликта. В основе плана главы государства – разрешение Запада бить вглубь России.