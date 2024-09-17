Медведев рассказал о дефиците преподавателей математики в школах

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил о необходимости решать проблему нехватки преподавателей математики и естественно-научных предметов в системе общего образования страны.

"Школы и другие учебные заведения, что особенно, конечно, тревожно, испытывают дефицит преподавателей математики и естественно-научных дисциплин. Сокращается и число выпускников, которые обладают глубокими знаниями в этих сферах. Снизилось число профильных классов с углубленным изучением математики", - заявил Медведев. По его словам, данный вопрос является проблемой, которую необходимо решать.

Зампред Совбеза РФ указал, что качество преподавания математики и естественных наук в школах не всегда отвечает современным запросам. Отмечается, что внедрение научно-технологических инициатив производственных решений невозможно без подготовки высококлассных специалистов с глубокими знаниями по упомянутым дисциплинам.

Для улучшения ситуации Медведев предложил подключить все профильные ведомства, сообщает РИА "Новости".