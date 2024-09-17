США не готовы объявлять о разрешении на удары вглубь России

Американские власти не готовы объявлять о снятии ограничений для Киева на удары вглубь России.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, таковы итоги встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера. "Сегодня у меня нет никаких заявлений об изменениях в нашей политике", — сказал американский дипломат.

Блинкен заверил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Украине.

В Киеве рассказали, на чем основан "план победы" президента Украины Владимира Зеленского по завершению конфликта. В основе плана главы государства – разрешение Запада бить вглубь России.