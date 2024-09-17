17 Сентября 2024
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Фото: мэрия Екатеринбурга

"Врачи без границ" прекращают работу в России

Международная гуманитарная медицинская организация "Врачи без границ" (MSF), которая работала в России с 1992 года, объявила на своем сайте о прекращении деятельности в стране.

В организации заявили, что решение об уходе вынужденное. Оно объясняется тем, что в августе "Врачи без границ" получили письмо от Минюста с решением об исключении своего филиала из реестра филиалов и представительств иностранных некоммерческих организаций (НКО).

Организация работала в разных российских регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской области, Чечне, Ингушетии, Дагестане, и в последнее время вели проекты в Архангельской и Ивановской областях, а также в Белгороде и Ростове-на-Дону.

Значительная часть проектов MSF была связана с внедрением инновационных подходов к лечению туберкулеза. В этих проектах организация наряду с российскими медиками сотрудничала со специалистами из стран Восточной Европы, Центральной Азии для лечения лекарственно-устойчивой формы заболевания в пенитенциарных и гражданских учреждениях.

В сообщении отмечается, что с начала специальной военной спецоперации "Врачи без границ" совместно с НПО в Белгородской и Ростовской областях оказала гуманитарную помощь более 52 тыс. беженцев и перемещенных лиц. Речь идет как о тех, кто перебрался в Россию с Украины, так и о внутренне перемещенных. Свыше 15 тыс. 400 человек получили бесплатную медицинскую и психологическую помощь. Также оказывалась  гуманитарная и медицинская поддержка внутренне перемещенным лицам в Курской области.

"Нам очень грустно завершать программы в стране, поскольку многие люди, нуждающиеся в медицинской и гуманитарной помощи, теперь останутся без поддержки, которую мы могли бы им оказать", — заявил менеджер по операциям MSF, ответственный за программы в России Норман Ситали.

Он отметил, что MSF хотела бы возобновить работу в России, "если и когда это будет возможно".

Теги: Врачи без границ, Минюст, НКО


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