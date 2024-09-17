Количество пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось до десяти

Количество пострадавших при обстреле Белгорода и Белгородского района увеличилось до десяти.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Как заявил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, за помощью к медикам обратились четырехлетний мальчик и женщина. Ребенку с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и гематомой мягких тканей головы бригада медиков на месте оказала всю необходимую помощь. От предложения госпитализировать мальчика его родители отказались.

Также губернатор заявил, что еще одна пострадавшая обратилась в больницу с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки.

В результате обстрела в городе повреждены 96 квартир в 40 многоквартирных домах, 11 частных домов, 66 автомобилей, нежилое помещение и пять торговых объектов. В Белгородском районе повреждены 33 квартиры, 15 частных домов и 48 автомобилей, четыре торговых объекта и остекление в храме.

Ранее сообщалось, что ВСУ били по мирному населению из РСЗО "Вампир". Очевидцы заявляют о большом количестве пожаров в городе.