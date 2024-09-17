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Фото: Накануне.RU

Законопроект об использовании голоса умерших людей внесен в Госдуму

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проект закона об охране голоса как объекта личных неимущественных прав.

В пояснении говорится, что документ направлен на защиту голоса как нематериального блага человека, его уникальной характеристики и в некоторых случаях источника доходов. Депутаты считают, что обнародование и дальнейшее использование голоса россиянина допускается только с его согласия. После смерти записи голоса могут использоваться только с согласия детей или супруга, а при их отсутствии — родителей. Речь идет, в том числе о записях голоса, которые были созданы с использованием технологий синтеза речи, сказано в законопроекте.

Согласие не потребуется в случаях, если голос используется в государственных или общественных интересах, а также если запись производилась за плату или в публичных местах.

В случае нарушения инициативы предлагается по решению суда изымать из оборота записи голоса, которые были направлены на введение в гражданский оборот, и уничтожать их без компенсации. Граждане, чей голос был использован в обход законодательства и распространен в интернете, могут требовать удалить эту запись или запретить ее дальнейшее использование, сообщает Forbes.

Инициатива принадлежит Альянсу в сфере ИИ и Национальной федерации музыкальной индустрии. Там подтвердили участие в разработке законопроекта.

Теги: голоса, законопроект, Госдума


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Ранее 31.05.2024 03:06 Мск Власти смогут использовать голоса умерших людей в общественных интересах

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