Моор: TNF - важная федеральная площадка для поиска ответов на непростые вызовы нового времени

Губернатор Тюменской области Александр Моор высказался о начале промышленно-энергетического форума (TNF), который проходит в столице региона. Глава отметил, что развитие отечественного топливно-энергетического комплекса требует новых технологических решений и новых партнеров для кооперации и реализации долгосрочных проектов.

"Наш форум – важная федеральная площадка для поиска ответов на эти непростые вызовы нового времени. Очень важно, что первый день TNF-2024 полностью посвящен молодежи. Это не случайно. Именно в руках молодых специалистов – будущее российского топливно-энергетического комплекса", - написал Моор в своем telegram-канале.

Власти создают комфортные условия для талантливой и амбициозной молодежи.

"Важная часть этой работы – строительство в Тюмени Межуниверситетского кампуса в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Мы приложили все усилия, чтобы программа TNF-2024 была насыщенной и интересной. Желаю участникам форума продуктивной работы", - подытожил Моор.

Напомним, форум проходит 16-19 сентября. Церемония официального открытия состоялась сегодня. В ней приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и уральский полпред Владимир Якушев. В числе гостей форума – делегации из десятков регионов России, а также представители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Саудовской Аравии. Всего порядка 12 тыс. человек.