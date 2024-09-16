В Югре ушел в отставку глава департамента промышленности

Ушел в отставку руководитель департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев. Пост он покинет с 17 сентября. Причина – переход на новую работу. Зайцев возглавит региональное направление в Национальной лизинговой компании по развитию промышленности.

В компании будет отвечать за региональное экономическое сотрудничество в Югре, Тюменской области и на Ямале. Его задачами определены поддержка в установлении взаимодействия между производителями и крупными корпоративными заказчиками, координационная работа с органами власти и предприятиями, в том числе по линии СоюзМаш России, привлечение финансирования для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности, достижении технологического суверенитета.

Исполняющим обязанности директора департамента назначен заместитель директора деппрома Виктор Гамузов. сообщает администрация Югры.