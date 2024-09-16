Троицкий* оштрафован за нарушение порядка деятельности иноагента
В Москве оштрафован признанный иноагентом Артемий Троицкий*.
Таганского райсуд Москвы оштрафовал Троицкого* по административной статье "Нарушение порядка деятельности иностранного агента". Сумма штрафа – 40 тыс. руб., сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Минюст внес Троицкого в реестр иноагентов в январе 2023 г. Тогда же в список попал актер Артур Смольянинов*.
*включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов