Троицкий* оштрафован за нарушение порядка деятельности иноагента

Минюст внес Троицкого в реестр иноагентов в январе 2023 г. Тогда же в список попал актер Артур Смольянинов*.

Таганского райсуд Москвы оштрафовал Троицкого* по административной статье "Нарушение порядка деятельности иностранного агента". Сумма штрафа – 40 тыс. руб., сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.



