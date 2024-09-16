Стартовала осенняя учебно-поисковая экспедиция астраханских поисковиков

Более 100 бойцов и командиров 26 астраханских поисковых отрядов в составе сводного отряда «Лотос» отправились в учебно-поисковую экспедиции в поселок Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия.

Полевой лагерь поисковиков будет установлен в местах, где красноармейцы 28-й Краснознаменной армии (третьего формирования) в сентябре 1942 года ценой своей жизни остановили вражескую колону танков на подступах к Астрахани. 31 декабря 1942 года освободили город Элисту и погнали фашистов на Запад.

Агентство по делам молодежи Астраханской области участвует в организации и проведении экспедиции. Важно, чтобы у поисковиков были достойные условия для проживания в степи. Ребят в рамках обучения посетили профессионалы с различными образовательными занятиями.

Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе агентства по делам молодёжи Астраханской области предоставил поисковикам транспорт, снаряжение, генератор и систему освещения полевого лагеря, металлоискатель для проведения поисковых работ.

Экспедиция пройдёт с 16 по 27 сентября. В рамках экспедиции участники пройдут теоретические и практические занятия.

Учебно-поисковая экспедиция проходит в рамках регионального проекта Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи «Мы помним солдата», с использованием средств гранта Фонда президентских грантов, а также при поддержке губернатора и правительства Астраханской области, ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром добыча Астрахань», муниципальных образований, учебных заведений Астраханской области и агентства по делам молодежи Астраханской области.