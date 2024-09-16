Игорь Бабушкин на рабочей встрече с вице-премьером Александром Новаком обсуждал вопросы повышение надёжности энергекомплекса региона

"С заместителем Председателя Правительства РФ Александром Валентиновичем Новаком обсудили повышение надёжности энергетического комплекса нашего региона", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В настоящее время электросетевой комплекс Астраханской области имеет высокую степень износа. На реализацию первоочередных задач по его реконструкции в ближайшие два года будет направлено 4,3 млрд рублей. Однако это позволит решить проблему лишь частично.

"Обратился к Александру Валентиновичу с просьбой о дополнительной поддержке федерального центра и увеличении финансирования", - отметил губернатор.

Помимо этого, обсудили также модернизацию объектов электрогенерации на территории области, а также план развития портовой экономической зоны и региональную программу адаптации к изменениям климата.

"Главная задача на сегодняшний день – обеспечить надежность работы всех коммунальных систем области, таких как водо-, электро- и теплоснабжение. Рассчитываю на поддержку наших инициатив федеральными органами власти", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Губернатор поблагодарил вице-премьера за конструктивный диалог и внимание к региону.