16 Сентября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин на рабочей встрече с вице-премьером Александром Новаком обсуждал вопросы повышение надёжности энергекомплекса региона

"С заместителем Председателя Правительства РФ Александром Валентиновичем Новаком обсудили повышение надёжности энергетического комплекса нашего региона", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В настоящее время электросетевой комплекс Астраханской области имеет высокую степень износа. На реализацию первоочередных задач по его реконструкции в ближайшие два года будет направлено 4,3 млрд рублей. Однако это позволит решить проблему лишь частично.

энергетика электричество трансформаторная подстанция(2008)|Фото: Накануне.ru

"Обратился к Александру Валентиновичу с просьбой о дополнительной поддержке федерального центра и увеличении финансирования", - отметил губернатор.

Помимо этого, обсудили также модернизацию объектов электрогенерации на территории области, а также план развития портовой экономической зоны и региональную программу адаптации к изменениям климата.

"Главная задача на сегодняшний день – обеспечить надежность работы всех коммунальных систем области, таких как водо-, электро- и теплоснабжение. Рассчитываю на поддержку наших инициатив федеральными органами власти", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Губернатор поблагодарил вице-премьера за конструктивный диалог и внимание к региону.

Теги: энергокомплекс астраханской области, игорь бабушкин, александр новак, реконструкция


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