На Кубани экс-замглавы МЧС вменили организацию покушения на убийство

Бывшему заместителю руководителя управления МЧС по Краснодарскому краю вменили организацию покушения на убийство. Речь идет о Сергее Симоненко.

Симоненко был задержан и этапирован в Москву 31 июля. Басманный суд заключил его под стражу, пишет ТАСС.

Симоненко с 2003 г. служил на различных должностях в кубанском ГУ МЧС. В 2018 г. был уволен в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе, а после увольнения нигде не работал. Приказом главы МЧС России от 30 сентября 2022 г. Симоненко вновь принят на службу в министерство. В октябре 2023 г. был назначен заместителем начальника главка.