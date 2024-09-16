Дания пообещала передать Украине дополнительные F-16 до конца 2024 года

Украина получит в 2024 году от Дании еще одну партию истребителей F-16, заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

Количество обещанных боевых самолетов и точные даты поставки не сообщаются "в целях безопасности", передает ТАСС.

Украина получила несколько F-16 в июле этого года. Поставить истребители согласились несколько членов НАТО: Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Они обязались передать Киеву 80 самолетов в течение ближайших лет, в том числе до 20 самолетов в 2024 году, передает Washington Post.