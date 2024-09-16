В Курской области объявили обязательную эвакуация жителей двух районов

В Курской области принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, это необходимо в целях обеспечения безопасности. Координацией выезда местных жителей займутся силовые структуры, местная администрация и дружинники курского центра "Патриот".

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов были заняты ВСУ, примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего неизвестно.

Сегодня Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие освободили два населенных пункта в Курской области. На прошлой неделе ВС РФ вернули под свой контроль десять населенных пунктов приграничного региона.