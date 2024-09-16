Глава Тольятти ушел в отставку

Глава Тольятти Николай Ренц ушел в отставку. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Ушел в отставку по собственному желанию. Решение о новом главе будет принято в ближайший месяц", - написал Ренц в своем telegram-канале.

Ренц родился 12 марта 1956 года в Темиртау (Казахстан). Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач Российской Федерации. Депутат Самарской губернской Думы I – VI созыва. Заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, член комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции. 30 апреля 2021 г. вступил в должность главы Тольятти.