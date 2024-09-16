Скверу на Вторчермете в Екатеринбурге официально присвоили имя поэта Бориса Рыжего

Скверу в Чкаловском районе Екатеринбурга официально присвоили имя уральского поэта Бориса Рыжего. Соответствующее постановление было подписано сегодня, информацию о чем подтверждают в пресс-службе мэрии.

Зеленая зона расположена на Вторчермете в границах улиц Титова, Ферганской, Агрономической и Братской.

Напомним, что о присвоении имени поэта скверу стало известно в мае этого года. Тогда депутат гордумы Дмитрий Сергин сообщил, что топонимическая комиссия одобрила идею и проголосовала "ЗА". Инициаторами выступили сами жители, которые за неполный рабочий день собрали почти 200 подписей под обращением к главе Екатеринбурга Алексею Орлову.

Борис Рыжий родился в Челябинске, но много лет прожил в столице Урала. Его не стало 7 мая 2001 года. Поэту и лауреату литературных премий было всего 26 лет.