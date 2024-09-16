В Пермском крае лодка столкнулась с нефтяной вышкой

В Пермском крае моторная лодка, в которой плыли четверо человек, столкнулась с нефункционирующей нефтяной вышкой. Один человек погиб, трое получили травмы, сообщили Накануне.RU Центральном МСУТ СК России.

Инцидент произошел ночью, 15 сентября, в акватории реки Кама, недалеко от деревни Зуята. На расстоянии около 250 метров от берега лодка столкнулась с бетонным основанием законсервированной нефтяной вышки. Лодка получила повреждения, но осталась на плаву.

Действия судоводителя проверяются по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).