Самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся с птицей. Экипаж принял ее за беспилотник
Экипаж самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал" во время рейса Салехард - Санкт-Петербург доложил о столкновении с беспилотником, сообщает telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел накануне вечером, во время захода самолета на посадку. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. Посадка прошла благополучно. Пострадавших нет.
Самолет осмотрели и установили, что "беспилотник" оказался птицей.