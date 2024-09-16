Самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся с птицей. Экипаж принял ее за беспилотник

Самолет осмотрели и установили, что "беспилотник" оказался птицей.

Инцидент произошел накануне вечером, во время захода самолета на посадку. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. Посадка прошла благополучно. Пострадавших нет.

Экипаж самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал" во время рейса Салехард - Санкт-Петербург доложил о столкновении с беспилотником, сообщает telegram-канал Aviaincident.



