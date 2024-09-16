Mash: Чиновники отказались сносить усадьбу-самострой Тимура Иванова

Чиновники Калязинского района Тверской области отказались сносить усадьбу-самострой бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, 8 августа чиновники получили результат экспертизы местного Госстройнадзора, в котором сказано, что разрешений на стройку никто не давал, а значит, на участке в деревне Панкратово необходимо все снести.

По закону, местные власти должны были отреагировать в течение месяца, но до суда так никто и не дошел. В результате к делу подключилась прокуратура.

Ранее в конфискованном замке Иванова предложили открыть лагерь для детского отдыха. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, с соответствующим запросом она обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. Его обвиняют в получении взятки, денежный эквивалент которой превышает 1,1 млрд руб. В июне Иванов был освобожден от должности замминистра обороны России.